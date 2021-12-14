وزيرة الصناعة: نعمل على تعميق المنتج المحلي والتوجة إلى…

إسلام فضل- إسلام سالم _ أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق المنتج المحلي وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد خلال الفترات المقبلة.

وأضافت جامع خلال كلمتها في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن الوزارة تهتم خلال الفترة الحالية منافسة بعض المنتجات وذلك للتوجة إلي التصدير للخارج.

وتابعت أن الدولة تهتم حاليًا بتصدير العديد من المنتجات إلي الأسواق الأفريقية، مشيرة إلي أنه تم عمل دراسة لبعض احتياجات الدول المستهدف دخولها خلال الفترات المقبلة.

وأشارت أن تم تخصيص أراضي في أماكن مختلفة لإنشاء المناطق الصناعية مع الجهات المعنية، موضحة أن المستثمر أصبح يتعامل مع جهة واحدة ويتم تخصيص ما يناسبه من أراضي والموافقة على الطلبات التي قدمت بشرط توافقه مع احتياجات الدولة لسد الفجوات الاستراتيجية .

وذكرت أنه تم تخصيص نحو 17 مجمعا صناعية من بينهم نحو 7 مجمعات في محافظات الصعيد، كما سيتم طرح 6 مجمعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشارات إلي أن الوزارة قامت بمراجعة الأرضي التي تم طرحها للمستثمرين قبل أكثر من 20 عامًا وذلك للتأكد من الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي، لأفتة أن الوزارة ستقوم باتحاذ كافة الإجراءات من بعض المستثمرين بسبب عدم استخدام الأراضي بالشكل الأمثل.

ونوهت أنه تم إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الهيكلي في أبريل الماضي واستهدفت قطاع الصناعة والتجارة والزراعة والاتصالات لقياس مدى تأثيرها بمعدلات النمو للناتج المحلي.

وكانت قد انطلقت منذ قليل فعاليات قمة مصر الاقتصادية السنوية التي تنعقد للعام الثالث على التوالي لمناقشة القضايا التنموية والاقتصادية الرئيسية في مختلف القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

وتشهد القمة كل عام كبار قادة الرأي في حلقات نقاش جديرة بالاهتمام والملاحظة في مجالات خبراتهم، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وجدير بالذكر أن القمة الاقتصادية نجحت على مدار العامين الماضيين في أن تكون ملتقي اقتصادي كبير يجمع رجال الصناعة والتجارة والمستثمرين ورجال الأعمال بمختلف المجالات، بجانب بممثلي الحكومة وصناع القرار وأيضا قادة الرأي والخبراء والمتخصصين في كافة المجالات الاقتصادية تحت سقف واحد لبحث ودراسة الملفات المتعلقة بالاقتصاد المصري، وسط ما تشهده الدولة المصرية من حراك اقتصادي غير مسبوق.