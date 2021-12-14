مال وأعمال

عباس فايد: التحول الرقمي لم يعد رفاهية.. والبنوك مستمرة في…

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إسلام فضل _ قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول، إن القطاع المصرفي المصري منظم ومنضبط، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية وبشكل خاص بعد أزمة كورونا.

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وأكد فايد خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية، على أن البنوك لن تتوقف عن تطوير المنتجات التكنولوجية لتتوافق مع التحول الرقمي العالمي.

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وأشار إلى أن دور البنوك مستمر للاستثمار في البنية التكنولوجية للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء الموجودين في السوق، مما يسهم في تعظيم المعروض النقدي لدى البنوك العاملة في السوق المحلية.

ولفت إلى أن اقتصاد الجمهورية الجديدة يتطلب دخول كافة شرائح المجتمع إلى الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي تمكن خلال السنوات الأخيرة من جذب شريحة كبيرة من المواطنين غير المتعاملين مع السوق الرسمية وذلك عبر طرح العديد من المنتجات الرقمية التي سهلت حياة العملاء.

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وأشاد بمبادرات البنك المركزي المصري المصري خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تقليل تكلفة التمويل خاصة خال أزمة انتشار كورونا.

أضاف أن «التحول الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية والشفافية داخل البنوك» أهم حوافز جذب المستثمرين داخل السوق المحلية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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