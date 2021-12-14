وزيرة الصناعة: صرف 30 مليار جنيه ضمن متأخرات دعم المصدرين…

إسلام فضل- إسلام سالم _ قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة قامت بصرف نحو 30 مليار جنيه من إجمالي مستحقات المصدرين المتراكمة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة من مارس 2020 حتى الآن .

وأضافت جامع خلال كلمتها في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية إلى أن الوزارة قامت بوضع رؤية واضحة للمضي قدما نحو تحقيق استراتيجية الدولة للوصول بقيمة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، منوهة أن تلك الاستراتيجية تقوم بشكل رئيسي على تعميق التصنيع المحلي والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وضبط منظومة الاستيراد .

واشارت إلي أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة البيئة التشريعية المنظمة لعمل القطاع بما يشمل مراجعة قانون تفضيل المنتج المحلي وقانون التراخيص الصناعية لتفعيل بنوده ، فضلا عن مراجعة منظومة تخصيص الأراضي.

وكانت قد انطلقت منذ قليل فعاليات قمة مصر الاقتصادية السنوية التي تنعقد للعام الثالث على التوالي لمناقشة القضايا التنموية والاقتصادية الرئيسية في مختلف القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.

وتشهد القمة كل عام كبار قادة الرأي في حلقات نقاش جديرة بالاهتمام والملاحظة في مجالات خبراتهم، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وجدير بالذكر أن القمة الاقتصادية نجحت على مدار العامين الماضيين في أن تكون ملتقي اقتصادي كبير يجمع رجال الصناعة والتجارة والمستثمرين ورجال الأعمال بمختلف المجالات، بجانب بممثلي الحكومة وصناع القرار وأيضا قادة الرأي والخبراء والمتخصصين في كافة المجالات الاقتصادية تحت سقف واحد لبحث ودراسة الملفات المتعلقة بالاقتصاد المصري، وسط ما تشهده الدولة المصرية من حراك اقتصادي غير مسبوق.