هاني أمان: تحول الشرقية للدخان إلى قطاع خاص أسهم في زيادة…

إسلام فضل _ قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، إنه منذ التحويل إلي قطاع خاص، وجذب كوادر عالمية جديدة إلي مجلس إدارة الشركة أسهم في زيادة الإنتاج حاليًا من 20 إلي 25% خلال الفترة الحالية.

وأضاف أمان خلال كلمته في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن الشركة بدأت منذ التحويل في تحقيق العديد من النجاحات من خلال المبيعات والتوسعات.

واشار إلي أن الشركة قامت بتحفيز العاملين لزيادة الإنتاج الذي سهم في زيادة حجم المبيعات والاستخواذ علي حصص أكبر.

ولفت إلي أن الشرقية للدخان قامت خلال الفترة الماضية بتحسين إنتاجية الماكينات، حيث أن ذلك سهم وجود مخزون لأول مرة منذ 10 سنوات.

وذكر أن الشركة تعمل بشكل دائم علي تنفيذ استراتيجات الدولة المصرية، وكشف أن الشركة تخطط بأن تتعامل بالدفع الديجيال خلال الفترة المقبلة، حيث أن حجم تعمل الشركة اليومي كاش يبلغ مليار جنيه.