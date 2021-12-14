دانون مصر تستهدف مضاعفة حجم المبيعات خلال 3 سنوات

إسلام فضل _ قال هيثم صادق المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال شرق أفريقيا، إن استقرار الوضع في السوق المصرية ساهم في زيادة المبيعات خلال 2020/2021 بنسبة 25%.

وأضاف صادق خلال كلمته في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن الشركة تطمح خلال ال3 سنوات المقبلة في مضاعفة حجم المبيعات.

وذكر أن ابرز المعوقات التي توجة الشركات في التصدير إلي إفريقيا لزيادة حجم مبيعاتها هي تكلفة الشحن، مشيرًا إلي أن الشركة تنتج حاليا نحو 70% من الخامات ويتم استيراد 30% من الخارج والتي ارتفعت أسعارها منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد

وأكد المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال شرق أفريقيا، أن الشركة تامل تصنيع كافة المواد الخام في مصر لتوطين الصناعة بشكل كامل.