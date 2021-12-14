6.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في نوفمبر…

تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، أفرجت خلال شهر نوفمبر الماضي عن مشمول 14 ألفًا و135 شهادة جمركية، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت مليارًا و471 مليونًا و620 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و606 ملايين و252 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و83 مليونًا و56 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الاسكندرية، قامت خلال شهر نوفمبر الماضى، بتصدير مشمول 5024 بيانًا جمركيًا بقيمة بلغت 21 مليارًا و978 مليونًا و344 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ مليون و237 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية بلغت 6 مليارات و167 مليونًا و37 ألف جنيه.