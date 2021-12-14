انطلاق اجتماعات اللجنة المصرية الأوكرانية المشتركة للتعاون…

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، للجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، في دورتها الثامنة التي تعقد بالقاهرة، برئاسة وزارة التعاون الدولي ووزارة الاقتصاد الأوكرانية، والتي تهدف إلى دفع وتنمية العلاقات المشتركة بين البلدين، وبحث فرص الاستثمار المتاحة ومجالات التعاون المشتركة.

ومن المقرر أن تناقش اجتماعات الخبراء التي تستمر اليوم وغدًا، مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية والعلمية، وفقًا للأولويات التنموية المشتركة، وتحقيق الاستفادة القصوى للطرفين من سبل التعاون بين البلدين، ومن المرتقب أن يتم ضمن فعاليات اللجنة انعقاد منتدى رجال أعمال البلدين بمشاركة ممثلي الشركات المصرية والأوكرانية.

ويرأس وفد الجانب المصري وزارة التعاون الدولي، ويضم أكثر من 70 ممثلا من وزارات الشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والإنتاج الحربي، والصناعة والتجارة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والسياحة والآثار، بالإضافة إلى وكالة الفضاء المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبنك المركزي،الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، جمعية رجال الاعمال، وهيئة قناة السويس، الهيئة العامة للاستعلامات، وهيئة التخطيط العمراني.

بينما ضم وفد الخبراء من الجانب الأوكراني أكثر من 31 ممثلا عن العديد من الجهات وهي وزارة الاقتصاد، والسفارة الأوكرانية في مصر، ووكالة الدولة لكفاءة وتوفير الطاقة، ووزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، ومؤسسة تمويل الابتكارات الأوكرانية، ومنظمة سلامة الغذاء وحماية المستهلك، ووكالة الفضاء الحكومية الأوكرانية، ووزارة الصناعة في أوكرانيا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، والشركة الوطنية للنفط والغاز.

ويعقب اجتماع الخبراء انعقاد فعاليات ختام اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة يوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس وزراء أوكرانيا – ووزير الاقتصاد عن الجانب الأوكراني، للتوقيع على وثائق التعاون.

ومن المنتظر أن يتم على هامش أعمال اللجنة عقد منتدى لرجال الأعمال من البلدين، وممثلي الشركات الأوكرانية والمصرية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كل من مصر وأوكرانيا، وكذا عن مزايا الاستثمار في مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الأوكرانية إلى مصر، وذلك في إطار حرص الدكتورة وزيرة التعاون الدولي على إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة التنمية للدولة والنفاذ للأسواق الواعدة.

جدير بالذكر أن مصر وأوكرانيا وقعتا اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني في ديسمبر عام 1992، والذي تم بموجبه عقد7 دورات للجنة المشتركة آخرها عام 2018، والتى أسفرت عن توقيع البروتوكول التعاون فى المجالات التالية : الاستثمار- الجمارك- المنطقة الاقتصادية لقناه السويس- الصناعة- الزراعة- النقل- الطيران المدنى- الكهرباء والطاقة- البترول والغاز- الاسكان- السياحة- الشباب والرياضة- الصحة والدواء- تكنولوجيا الفضاء- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- قطاع الأعمال.

تتميز العلاقات المصرية الأوكرانية بتنوعها على مستوى العديد من المجالات من أهمها السياحة، وكذلك التبادل التجاري حيث سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2019 نحو 2.6 مليار دولار.