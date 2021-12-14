مال وأعمال

صادق: ارتفاع معدل التضخم خارجيا لم يؤثر على دانون بشكل كبير

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إسلام فضل _ قال هيثم صادق المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال شرق أفريقيا، إن حجم استثمارات الشركة في مصر حاليا يبلغ مليار جنيه، وتخطط الشركة مضاعفة حجم استثماراتها خلال 5 سنوات.

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وأضاف صادق في تصريحات علي هامش مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن صادرات الشركة من إجمالي المبيعات تستحوذ علي 5%، مشيرًا إلي أن التصدير ارتفع العام الماضي بنسبة 67%، ونستهدف أن تصل إلي 100% خلال العام الجاري.

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وأشار إلي الشركة تنتج 70% من خامتها داخل مصر وذلك سهم بعدم تأثر الشركة بشكل كبير بارتفاع معدل التضخم بالخارج، لانه يتم استيراد 30% فقط من الجارج، ونخطط الفترة الراهنة بتصنيع الخامات داخل مصر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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