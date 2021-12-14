صادق: ارتفاع معدل التضخم خارجيا لم يؤثر على دانون بشكل كبير

إسلام فضل _ قال هيثم صادق المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال شرق أفريقيا، إن حجم استثمارات الشركة في مصر حاليا يبلغ مليار جنيه، وتخطط الشركة مضاعفة حجم استثماراتها خلال 5 سنوات.

وأضاف صادق في تصريحات علي هامش مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أن صادرات الشركة من إجمالي المبيعات تستحوذ علي 5%، مشيرًا إلي أن التصدير ارتفع العام الماضي بنسبة 67%، ونستهدف أن تصل إلي 100% خلال العام الجاري.

وأشار إلي الشركة تنتج 70% من خامتها داخل مصر وذلك سهم بعدم تأثر الشركة بشكل كبير بارتفاع معدل التضخم بالخارج، لانه يتم استيراد 30% فقط من الجارج، ونخطط الفترة الراهنة بتصنيع الخامات داخل مصر.