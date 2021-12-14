عاجل.. سميح ساويرس يتنحى عن رئاسة أوراسكوم للتنمية وينقل…

دوت الخليج – أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية القابضة أن رئيس مجلس إدارتها سميح ساويرس سيتنحى عن منصبه، ولن يرشح نفسه مجددا لرئاسة مجلس الإدارة في الاجتماع السنوي العام المقبل في ربيع 2022.

كما قرر المهندس سميح ساويرس نقل جميع أسهمه في الشركة إلى نجله نجيب، مكتفيا بحصة الأغلبية المملوكة له في مشروع أندرمات في سويسرا؛ حيث يظل المساهم الأكبر ورئيسا لمجلس الإدارة.

30 عاما من قيادة الشركة

وسيغادر سميح ساويرس أوراسكوم للتنمية القابضة بعد أكثر من 30 عاما على دفة قيادة الشركة.

وأجمع مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة على اقتراح تعيين نجيب سميح ساويرس لانتخابه رئيسا لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل خلفا لسميح ساويرس.

ويشغل نجيب سميح ساويرس عضوية مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة منذ عام 2016، كما عُين نائبا لرئيس مجلس الإدارة خلال عام 2020.

وبحسب بيان للشركة، سيظل سميح ساويرس “متاحًا كمستشار للشركة كجزء من خطة الخلافة المقترحة”.

وسيصبح نجيب سميح ساويرس المساهم الأكبر في أوراسكوم للتنمية القابضة بدلاً من والده سميح.

الفصل التالي من أوراسكوم للتنمية

وقال المهندس سميح ساويرس: “بالنظر إلى الثلاثين عاما الماضية، أنا فخور للغاية بكل شيء بنيناه وحققناه في الشركة”.

وتابع: “لقد كانت رحلة مجزية، وأنا ممتن لكل من كان جزءًا منها. حان الآن الوقت لنشهد بداية الفصل التالي من أوراسكوم للتنمية القابضة”.

وأضاف سميح ساويرس أن نجله نجيب سميح يتمتع “بخبرة وافية في مجال الاستثمار نظراً لإنشائه العديد من شركات التكنولوجية الناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دوره الدائم والفعال في دعم الشركة خلال أزمة فيروس كورونا”.

وتابع: “أنا على ثقة من أنه قادر على قيادة الشركة بنجاح نحو المستقبل، جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي عمر الحمامصي، وبدعم مجلس إدارة الشركة، وأتمنى لهم جميعا التوفيق”.

ومن جانبه، قال نجيب سميح ساويرس: “أتطلع إلى تولي منصب الرئيس بشعور عميق بالمسؤولية والامتنان”.

وأضاف أن تركيزه سينصب على “ضمان عودة الشركة إلى ازدهارها السابق، وأن تصبح مرجع معياري لتطوير الوجهات المتميزة”.

وتابع: وهو ما سيتحقق بالتركيز الشديد على عملائنا وشركائنا بالإضافة الي موظفينا”.