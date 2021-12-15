مال وأعمال

ضفاف بحيرة لوتسيرن في سويسرا تستقبل مشروع سميح ساويرس الجديد

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ياسمين منير ورضوى إبراهيم – كشف رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس أنه بصدد البدء في إنشاء مشروع مارينا على بحيرة لوتسيرن بسويسرا، على غرار الموانئ العديدة التي أنشأها في أغلب الدول التي استثمر بها.

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وأضاف سميح ساويرس، في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال عقب إعلان تنحيه عن رئاسة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة ونقل أسهم الشركة وقيادتها لنجله نجيب سميح ساويرس، أنه يستثمر في سويسرا منذ عام 2006، ويمتلك بصورة مباشرة 51% من مشروع أندرمات بسويسرا في مقابل 49% لشركة أوراسكوم للتنمية.

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وأوضح أن مشروع أندرمات يعد من أكبر المشروعات السياحية في سويسرا، ويحتوي مثل مدينة الجونة على شق عقاري وآخر ترفيهي، إلى جانب 6 فنادق تم إنشاء ثلاثة منها حتى الآن.

وأكد ساويرس أنه بصفة شخصية يستثمر في عدة دول مثل السنغال والمغرب و مونتنجرو “مشروع جزيرة مامولا”، بالإضافة إلى عدة مشروعات خيرية في إفريقيا.

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وأكد ساويرس استمراره في قيادة استثماراته الخاصة وتنميتها خلال الفترة المقبلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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