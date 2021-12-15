مال وأعمال

الجزائر تقرض تونس 300 مليون دولار

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وكالات – ذكرت الجريدة الرسمية التونسية اليوم الثلاثاء أن تونس تسلمت قرضا بقيمة 300 مليون دولار من الجزائر، وذلك قبل يوم من استضافتها للرئيس الجزائري في زيارة تستمر يومين.

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وتواجه تونس أزمة مالية شديدة، واستأنفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إنقاذ.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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