الصحة العالمية: الدلائل تشير إلى انخفاض طفيف في فعالية…

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وكالات – أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أن الأدلة المستجدة تشير إلى انخفاض طفيف في فعالية اللقاحات ضد مرض كوفيد-19 الحاد والوفاة به، وتراجع في منع المرض الخفيف أو الإصابة بالفيروس.
وقال أدهانوم في إيجاز على الإنترنت “ظهور أوميكرون دفع بعض الدول إلى طرح برامج جرعات تنشيطية ضد كوفيد-19 لجميع سكانها البالغين حتى ونحن تعوزنا الأدلة على فعالية الجرعات التنشيطية ضد هذه السلالة”.
وأضاف “تشعر منظمة الصحة العالمية بالقلق من أن مثل هذه البرامج ستكرر تخزين لقاحات كوفيد-19 الذي شهدناه هذا العام وتفاقم الفوارق (بين الناس)”.
وتابع: “من الواضح أننا ونحن نمضي قدما أن الجرعات التنشيطية يمكنها أن تلعب دوا مهما خاصة بالنسبة لأولئك الذين يواجهون الخطر الأكبر المتمثل في الوفاة بالمرض الحاد”.
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