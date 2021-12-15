الصحة العالمية: الدلائل تشير إلى انخفاض طفيف في فعالية…

وكالات – أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أن الأدلة المستجدة تشير إلى انخفاض طفيف في فعالية اللقاحات ضد مرض كوفيد-19 الحاد والوفاة به، وتراجع في منع المرض الخفيف أو الإصابة بالفيروس.

وقال أدهانوم في إيجاز على الإنترنت “ظهور أوميكرون دفع بعض الدول إلى طرح برامج جرعات تنشيطية ضد كوفيد-19 لجميع سكانها البالغين حتى ونحن تعوزنا الأدلة على فعالية الجرعات التنشيطية ضد هذه السلالة”.

وأضاف “تشعر منظمة الصحة العالمية بالقلق من أن مثل هذه البرامج ستكرر تخزين لقاحات كوفيد-19 الذي شهدناه هذا العام وتفاقم الفوارق (بين الناس)”.

وتابع: “من الواضح أننا ونحن نمضي قدما أن الجرعات التنشيطية يمكنها أن تلعب دوا مهما خاصة بالنسبة لأولئك الذين يواجهون الخطر الأكبر المتمثل في الوفاة بالمرض الحاد”.