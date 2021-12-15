مال وأعمال

التموين تتعاقد على شراء 106 آلاف طن زيت خام مستورد ومحلي

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إسلام سالم – أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، عن التعاقد على شراء 106 آلاف طن زيت خام منها: 69 ألف طن زيت خام مستورد، بواقع 39 ألف طن زيت عباد الشمس، و30 ألف طن زيت صويا، إضافة إلى 37 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه المصري.

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وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم التعاقد على شراء تلك الكميات في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، وفي ظل تقلبات وارتفاعات الأسعار العالمية للزيوت.

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وأوضحت أن الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني لا يقل عن 6.5 شهر.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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