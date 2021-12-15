التموين تتعاقد على شراء 106 آلاف طن زيت خام مستورد ومحلي

إسلام سالم – أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، عن التعاقد على شراء 106 آلاف طن زيت خام منها: 69 ألف طن زيت خام مستورد، بواقع 39 ألف طن زيت عباد الشمس، و30 ألف طن زيت صويا، إضافة إلى 37 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه المصري.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم التعاقد على شراء تلك الكميات في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، وفي ظل تقلبات وارتفاعات الأسعار العالمية للزيوت.

وأوضحت أن الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني لا يقل عن 6.5 شهر.