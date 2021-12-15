الذهب ينخفض بنحو 1% وسط توقعات برفع مبكر للفائدة الأمريكية

وكالات – تراجعت أسعار الذهب بنحو 1% اليوم الثلاثاء بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة فيما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا وذلك قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري) الأمريكي.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1771.76 دولار للأونصة الساعة 1517 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1775.10 دولار.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في نوفمبر، مع استمرار قيود الإمدادات وهو ما يعزز وجهات النظر بأن التضخم قد يظل مرتفعا بشكل مقلق لبعض الوقت.

ويبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعات تستمر يومين لتحديد السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم ومن المتوقع أن يعلن أنه سينهي برنامجه التحفيزي لشراء السندات في وقت أبكر مما أشار إليه من قبل وهو ما قد يشير كذلك إلى احتمال رفع الفائدة في وقت أبكر خلال العام المقبل.

ومن شأن خفض التحفيز ورفع الفائدة دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن المقرر كذلك أن يعقد البنك المركزي المصري الأوروبي وبنك انجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي اجتماعات لتحديد السياسات النقدية هذا الأسبوع.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 21.88 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 0.9% إلى 921.17 دولار، كما هبط البلاديوم 2.5% إلى 1638.87 دولار.