مجلس النواب الأمريكي يقر رفع سقف الديون إلى 31.4 تريليون…

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– أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، تشريعا لزيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون في خطوة من شأنها أن تمنع أي تخلف عن سداد ديون وزارة الخزانة في الأسابيع المقبلة.
وأقر المجلس التشريع بواقع 221 مقابل 209 أصوات، ليرسله إلى الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح قانونا بعد مناقشة مطولة في الكونجرس.
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