مال وأعمال

نمو دون المتوقع لمبيعات التجزئة في الصين والإنتاج الصناعي…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

وكالات _ جاءت مبيعات التجزئة في الصين مخالفة للتوقعات في نوفمبر، إذ نمت بنسبة 3.9% في نوفمبر على أساس سنوي، بأقل من التوقعات التي بلغت 4.6% في استطلاع لرويترز.

predco_adv_2021

وجاء ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات السيارات في الأشهر الأخيرة، على الرغم من مبيعات “يوم العزاب” في الصين في أوائل نوفمبر.

Edita2021

ومن جانب آخر، نما الإنتاج الصناعي بنسبة 3.8% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، متجاوزًا توقعات الاستطلاع البالغة 3.6%.

هذا ونما الاستثمار في الأصول الثابتة للعام حتى نوفمبر بنسبة 5.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو أبطأ من توقعات الاستطلاع التي جاءت عند 5.4%.

FNG2021

وأظهرت البيانات أن الاستثمار في التصنيع والتطوير العقاري نما في أول 11 شهرًا من العام مقارنة بالعام الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ من الفترة من يناير إلى أكتوبر.

ونما الاستثمار في التصنيع بنسبة 13.7% في الفترة من يناير إلى نوفمبر، مقارنة بزيادة قدرها 14.2% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.

ونما الاستثمار العقاري بنسبة 6% في الفترة من يناير إلى نوفمبر، مقابل نمو بـ 7.2% في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نمو دون المتوقع لمبيعات التجزئة في الصين والإنتاج الصناعي… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا