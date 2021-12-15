التضخم في بريطانيا يقفز لقمة 10 سنوات إلى 5.1%

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– ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات في نوفمبر، إذ قفز إلى 5.1 بالمئة من 4.2 بالمئة في أكتوبر، في أنباء من المرجح أن تزعج بنك إنجلترا بينما يدرس ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة يوم الخميس.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ضغوط الأسعار من مجموعة واسعة من السلع والخدمات وخاصة البنزين والملابس والأحذية كانت وراء هذا الارتفاع.
وتجاوزت القراءة كل التوقعات في استطلاع أجرته لاقتصاديين كان قد أشار إلى زيادة بنسبة 4.7 بالمئة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، أن يصل التضخم في بريطانيا إلى نحو 5.5 بالمئة في الربع الثاني من العام المقبل في أعلى مستوى له منذ 30 عاما.
ولا ينتظر معظم الاقتصاديين أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس بعد اجتماعه لشهر ديسمبر، بسبب عدم اليقين المحيط بتأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
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