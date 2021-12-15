وزيرة التجارة تبحث مع رئيس هيئة معارض دوسلدورف الألمانية سبل…

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير منظومة المعارض لوضع مصر على خريطة المعارض العالمية وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً للمعارض الدولية، مشيرةً إلى أن السوق المصري يمثل محوراً رئيسياً لنفاذ الصادرات العالمية لأسواق منطقة الشرق الأوسط ودول قارة إفريقيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع ولفرام دينير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة معارض دوسلدورف الألمانية والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين والإستفادة من الخبرات الكبيرة لدولة ألمانيا فى مجال إقامة المعارض لتطوير قطاع المعارض فى مصر.

حضر اللقاء يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله ومي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وأشارت الوزيرة إلى اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون المشترك مع هيئة معارض دوسلدورف الألمانية، وذلك بإعتبارها أحد أهم الكيانات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ونوهت إلى إمكانية إستفادة الهيئة من المقومات والإمكانات التى يمتلكها السوق المصري في تنظيم المزيد من الفعاليات التجارية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، خاصة وأن الفعاليات المقامة فى مصر تحظى بإهتمام عدد كبير من الدول وبصفة خاصة دول القارة الإفريقية.

وأشارت جامع إلى أهمية وضع إطار رسمي للتعاون بين الحكومة المصرية وهيئة معارض دوسلدورف الألمانية من خلال توقيع إتفاق تعاون بين الجانبين يرتكز على خطة المعارض السنوية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة.

ولفرام دينير: نسعى لزيادة تواجدنا في السوق المصري باعتباره نافذة رئيسية لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا

ومن جانبه اشار ولفرام دينير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لهيئة معارض دوسلدورف الألمانية، إلى التوجه الحالي للهيئة نحو السوق المصري بإعتباره نافذة رئيسية للهيئة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأشار إلى أن الهيئة في تنظيم معارض فوود أفريكا وباك بروسيس فى مصر يعكس إهتمامها بالسوق المصري الواعد فى قطاع المعارض الدولية.

وأشاد دينير بالتنظيم المتميز والتجهيزات الكبيرة لمعرض ” فوود أفريكا “وكذا التواجد الكبير للأجنحة العالمية والشركات العارضة وبعثات المشتريين، مشيراً إلى أن الهيئة لديها علاقات تعاون مع دول جنوب شرق آسيا وروسيا والصين وتسعى لتوسيع نطاق التعاو المشترك مع مصر بإعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة شمال إفريقيا.

ولفت الى امكانية تنفيذ مبادرة ” الغذاء الآمن ” التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة في مصر وتستهدف مساعدة الدول النامية على إنتاج وتعبئة وتخزين منتجات زراعية آمنة وبنسب فاقد أقل.

ونوه إلى إمكانية الاستفادة من منصات التسويق الإلكترونية الخاصة بهيئة معارض دوسلدورف الالمانية فى تعزيز التعاون التجاري المشترك بين دوائر الأعمال بمنطقة الشرق الاوسط.

ورحب رئيس هيئة معارض دوسلدورف بفكرة توقيع إتفاق تعاون بين الهيئة الألمانية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وذلك بهدف وضع خارطة طريق مستقبلية للتعاون بين الجانبين، مشيراً إلى إستعداد الهيئة لنقل خبراتها فى مجال المعارض وكذا سبل نشر ثقافة المعارض التجارية للجانب المصري.