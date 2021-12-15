التجارة الداخلية: سبينيس تستهدف زيادة استثماراتها في مصر إلى…

إسلام سالم _ افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فرع سوبر ماركت جديد، والفرع رقم 17 لسلسلة متاجر سبينيس بمساحة 1500 متر مربع، وباستثمارات تقدر بقيمة 30 مليون جنيه، بحضور مهند عدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة سلاسل سبينيس فى مصر.

وقال عشماوي، إن سلسلة متاجر سبينيس تستهدف التوسع فى زيادة فروعها للوصول إلى 25 منفذ باجمالي مساحات تصل إلى 70 الف متر مربع وزيادة استثماراتها في مصر إلى 1.5 مليار جنيه خلال العام المقبل، حيث تبحث السلسة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لفتح فروع جديدة فى أماكن مميزة علي مستوي محافظات الجمهورية.

وأكد عشماوي أن الوزارة بقيادة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نجحت بشكل ملحوظ في تأمين احتياجات البلاد من كل السلع الأساسية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما نتج عنه عدم حدوث أية أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا، بالاضافة الي عدم تحريك الأسعار في الوقت الذي شهدت فيه دول ذات اقتصاديات كبرى في العالم أزمة كبيرة سواء في نقص السلع كما شهدت الكثير من الاسواق زيادة كبيرة في الأسعار.

امتلاك 3 ملايين متر مربع مساحات تجارية في قطاع التجزئة .. واستهداف 30 مليون متر مربع بحلول 2030

ولفت إلى وجود ما يقرب من 3 ملايين متر مربع في قطاع التجزئة، في ظل الاحتياج إلى أضعاف هذه المساحة، لتصل إلى 30 مليون متر مربع بحلول عام 2030، منوها أن القوة الشرائية فى السوق المحلية والكثافات السكانية تتطلب المزيد من مساحات التجزئة، حيث إن رفع كفاءة البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلة تحتاج إلى العديد من العناصر والأنماط التجارية مثل أسواق جملة ونصف جملة وأيضًا أسواق متخصصة وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية حالياً.

وكشف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نجح على مدار الأربعة سنوات الماضية في جذب استثمارات في قطاع التجارة الداخلية بما يقرب من 55 مليار جنيه، لإنشاء 21 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص فى 14 محافظة، تتضمن أنشطة تجارية وترفيهية ولوجيستية وتخزينية مختلقة ومتنوعة منها مناطق لوجستية متخصصة وأماكن تخزين وسلاسل امداد بالمحافطات المختلفة.