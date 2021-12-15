التضخم في فرنسا يقفز لأعلى مستوى منذ 2008 مع ارتفاع أسعار…

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وكالات _ أظهرت بيانات نهائية نشرها مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) اليوم، تسارع التضخم في فرنسا في نوفمبر، كما كان متوقعا، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة.
وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 2.8 % في نوفمبر، مقابل 2.6 % في أكتوبر. وهذا هو أعلى معدل منذ سبتمبر 2008 ، وجاء متطابقا مع التقدير الأولي الذي جرى نشره في الثلاثين من نوفمبر.
وجاء الارتفاع مدفوعا بارتفاع بنسبة 21.6 % في أسعار الطاقة، وارتفاع بنسبة 0.8 % في أسعار السلع المصنعة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أبطأ، بنسبة بلغت 0.5 % .
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 %، وهو نفس المعدل المسجل في أكتوبر، والذي توافق مع التقديرات الأولية.
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