مال وأعمال

التضخم في فرنسا يقفز لأعلى مستوى منذ 2008 مع ارتفاع أسعار…

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وكالات _ أظهرت بيانات نهائية نشرها مكتب الإحصاء الفرنسي (إنسي) اليوم، تسارع التضخم في فرنسا في نوفمبر، كما كان متوقعا، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة.

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وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 2.8 % في نوفمبر، مقابل 2.6 % في أكتوبر. وهذا هو أعلى معدل منذ سبتمبر 2008 ، وجاء متطابقا مع التقدير الأولي الذي جرى نشره في الثلاثين من نوفمبر.

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وجاء الارتفاع مدفوعا بارتفاع بنسبة 21.6 % في أسعار الطاقة، وارتفاع بنسبة 0.8 % في أسعار السلع المصنعة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أبطأ، بنسبة بلغت 0.5 % .

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 %، وهو نفس المعدل المسجل في أكتوبر، والذي توافق مع التقديرات الأولية.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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