جي بي مورجان يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2022

العربية نت _ رفع بنك جي بي مورجان توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، للربع الرابع وعام 2022 بأكمله يوم الأربعاء بعد بيانات نوفمبر التي أكدت بعض الاتجاهات الإيجابية من الأرقام الصادرة في أكتوبر.

وقال البنك، إنه يتوقع أن يأتي النمو في الربع الرابع عند 4.9% على أساس فصلي مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 4.0%، رغم أنه أبقى توقعاته للعام 2021 بالكامل دون تغيير عند 7.8% على أساس سنوي.

ومع ذلك، فقد رفع جي بي مورجان توقعاته للعام بأكمله للعام المقبل، حيث توقع ارتفاع بنسبة 4.9% على أساس سنوي مقارنة بـ 4.7% سابقاً.

من جانبه، قال المحلل الاستراتيجي في جي بي مورجان، هايبين زو، في مذكرة للعملاء: “كانت بيانات النشاط الاقتصادي في نوفمبر متباينة بشكل عام: مع مفاجأة إيجابية على الجبهة التجارية، وخيبة أمل في مبيعات التجزئة، بينما كان الاستثمار في الملكية الفكرية والاستثمار الثابت يتتبعان توقعاتنا تقريباً”.

وأضاف، أنه بدمج بيانات نشاط نوفمبر مع أرقام أكتوبر القوية، فقد قام البنك بمراجعة توقعات نمو الاقتصاد الصيني للربع الرابع بالزيادة بشكل معتدل.