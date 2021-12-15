القابضة ADQ الإماراتية تفتتح مكتبا في القاهرة لتعزيز شراكتها…

أعلنت شركة القابضة ADQ الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن إنشاء مكتب جديد لها في مصر.

وقالت الشركة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الخطوة تدعم التزامها بالاستثمار في النمو الاقتصادي لمصر.

وتمتلك شركة القابضة ADQ محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

ويدعم حضور القابضة ADQ في مصر منصّة الشراكة الاستثمارية التي تأسست عام 2019 مع صندوق مصر السيادي بقيمة 20 مليار دولار (73 مليار درهم).

وتهدف تلك الشراكة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال مشاريع الاستثمار الاستراتيجية المشتركة، والصناديق والأدوات الاستثمارية المتخصصة في قطاعات رئيسية مثل؛ الصحة والدواء والمرافق والأغذية والزراعة والعقارات والخدمات المالية.

وقال عمر مهنا، مدير إدارة الاستثمارات السيادية في القابضة ADQ، إن افتتاح المكتب الجديد في القاهرة خطوة هامة “تؤكد التزامنا على المدى البعيد من خلال منصّتنا الاستثمارية الاستراتيجية بإطلاق فرص جديدة للنمو ضمن القطاعات الرئيسية”.

وتابع: “سيسهم حضورنا الداخلي في القاهرة بدور أساسي في توطيد التعاون الثنائي بين بلدينا، ودعم المؤسسات القادرة على تسريع التنمية الاقتصادية في مصر.”

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الخطوة تعزز إمكانيات تطوير ودراسة فرص الاستثمار المشتركة.

وتابع: “تتمتع مصر بمخزون هائل من الإمكانات التي لم تُستثمر بعد في العديد من القطاعات، وتظهر شراكتنا مع “القابضة” (ADQ) قدرتنا على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى تحفيز التنمية الاقتصادية في مصر.”