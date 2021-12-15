نمو دون المتوقع لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال…

– زادت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في نوفمبر بعد قفزة في الشهر السابق مع بدء الأمريكيين عطلاتهم للتسوق مبكرا لتفادي نقص في المعروض وزيادات في أسعار السلع.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.3 بالمئة الشهر الماضي. وعدًلت الوزارة البيانات لشهر أكتوبر تشرين الأول بالرفع لتظهر أن مبيعات التجزئة زادت 1.8 بالمئة بدلا من 1.7 بالمئة في القراءة الأولية.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.8 بالمئة.

وسجلت مبيعات التجزئة الأمريكية زيادات على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وشهدت أسعار المستهلك زيادة كبيرة بلغت 0.8 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر وزيادة قدرها 6.8 بالمئة على أساس سنوي، هي الأكبر منذ يونيو 1982 .