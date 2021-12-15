التضخم في السعودية يقفز 1.1% خلال نوفمبر

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العربية نت _ ارتفع معدل التضخم في السعودية بنسبة 1.1% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
جاء ذلك بدعم من ارتفاع أسعار النقل التي شهدت زيادة بنسبة 5.7% الشهر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البنزين 47.9% على أساس سنوي.
وكانت ميزانية السعودية لعام 2022 قد توقعت ارتفاع معدل التضخم إلى 1.3% في المتوسط العام المقبل.
وذلك بعد توقعات ببلوغ معدل التضخم هذا العام 3.3%.
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