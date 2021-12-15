مال وأعمال

تباطؤ نمو صادرات جازبروم الروسية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا

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العربية دوت نت – قال عملاق الغاز الروسي جازبروم، اليوم الأربعاء، إن صادراته من الغاز الطبيعي إلى أوروبا زادت 4.8% على أساس سنوي إلى 178.1 مليار متر مكعب في الفترة من أول يناير إلى 15 ديسمبر.

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وهذه النسبة منخفضة مقارنة بزيادة بلغت 6.6% في الـ11 شهرا الأولى هذا العام و10% في 10 أشهر و15.3% في 9 أشهر و26% في النصف الأول من العام.

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وفي ينايرالماضي، بلغت الزيادة 45%، وفقا لما نقلته .

وقالت الشركة إن الانخفاض يعكس الطلب في المنطقة، وإنها تتوقع تحقيق إيرادات سنوية قياسية مرتفعة هذا العام بفضل أسعار الغاز القوية في أوروبا.

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وأضافت جازبروم أيضا في بيان، أن إنتاجها من الغاز الطبيعي في الفترة من أول يناير إلى 15 ديسمبر زاد بنسبة 14.2% على أساس سنوي إلى 490.4 مليار متر مكعب.

وأضافت أنها تواصل ضخ الغاز إلى منشآتها للتخزين في أوروبا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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