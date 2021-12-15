تباطؤ نمو صادرات جازبروم الروسية من الغاز الطبيعي إلى أوروبا

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العربية دوت نت – قال عملاق الغاز الروسي جازبروم، اليوم الأربعاء، إن صادراته من الغاز الطبيعي إلى أوروبا زادت 4.8% على أساس سنوي إلى 178.1 مليار متر مكعب في الفترة من أول يناير إلى 15 ديسمبر.
وهذه النسبة منخفضة مقارنة بزيادة بلغت 6.6% في الـ11 شهرا الأولى هذا العام و10% في 10 أشهر و15.3% في 9 أشهر و26% في النصف الأول من العام.
وفي ينايرالماضي، بلغت الزيادة 45%، وفقا لما نقلته .
وقالت الشركة إن الانخفاض يعكس الطلب في المنطقة، وإنها تتوقع تحقيق إيرادات سنوية قياسية مرتفعة هذا العام بفضل أسعار الغاز القوية في أوروبا.
وأضافت جازبروم أيضا في بيان، أن إنتاجها من الغاز الطبيعي في الفترة من أول يناير إلى 15 ديسمبر زاد بنسبة 14.2% على أساس سنوي إلى 490.4 مليار متر مكعب.
وأضافت أنها تواصل ضخ الغاز إلى منشآتها للتخزين في أوروبا.
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