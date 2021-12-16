وزير الصحة البريطاني: أوميكرون مسؤول عن 60% من إصابات كورونا…

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وكالات – قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الأربعاء إن متحور أوميكرون لفيروس كورونا مسؤول الآن عن نحو 60% من الإصابات بكوفيد-19 في لندن.
وأضاف جاويد لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية حين سُئل إن كانت الحكومة تعتزم تشديد قواعدها لإبطاء تفشي المرض “لا أحد يرغب في فرض أي قيود أخرى. في نفس الوقت الناس يرغبون في أن يكونوا آمنين على أنفسهم وعلى عائلاتهم وأصدقائهم”.
وسجلت المملكة المتحدة في وقت سابق اليوم الأربعاء أكبر عدد يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الجائحة.
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