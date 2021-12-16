إدارة معلومات الطاقة: هبوط مخزونات النفط والوقود الأمريكية

وكالات – هبطت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتراجعت مخزونات الخام 4.6 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في العاشر من ديسمبر إلى 428.3 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 2.1 مليون برميل.

وقفز الطلب على المشتقات النفطية في أكبر اقتصاد في العالم إلى 23.2 مليون برميل يوميا، فيما يرجع إلى مكاسب في البنزين والديزل ومنتجات مكررة أخرى.

ويرجع الهبوط في مخزونات الخام، بين عوامل أخرى، إلى زيادة حادة في الصادرات التي ارتفعت إلى 3.6 مليون برميل يوميا وانخفاض صافي واردات الخام الأمريكية بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا إلى 2.8 مليون برميل يوميا.

وهذا الهبوط الحاد في الواردات ربما يرجع جزئيا إلى اعتبارات تتعلق بالضرائب في نهاية العام.

وجاء الانخفاض في مجمل مخزونات الخام التجارية حتى مع تنفيذ الولايات المتحدة إعلانها للسحب من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد الذي هبط إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2002 .

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات البنزين 719 ألف برميل إلى 218.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.6 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.9 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 123.8 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 688 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن استهلاك مصافي التكرير للخام انخفض بواقع 115 ألف برميل الأسبوع الماضي في حين استقرت معدلات تشغيل المصافي عند 89.8 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للبلاد.