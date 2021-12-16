مال وأعمال

اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 8.37 مليار دولار في نوفمبر

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وكالات _ أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الخميس، وصول عجز الميزان التجاري لليابان خلال نوفمبر الماضي إلى 954.8 مليار ين 8.37 مليار دولار.

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وجاء العجز التجاري لليابان خلال الشهر الماضي أقل من التوقعات التي كانت 675 مليار ين بعد عجز قدره 68.5 مليار ين خلال أكتوبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

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وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 20.5 % سنويا إلى 7.367 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 21.2 % بعد زيادتها بنسبة 9.4% خلال أكتوبر الماضي.

في المقابل زادت الواردات بنسبة 43.8 % سنويا إلى 8.321 تريليون ين، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادتها بنسبة 40% فقط بعد زيادتها بنسبة 26.7 % خلال الشهر السابق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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