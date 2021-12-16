قرار جمهوري بتشكيل المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 584 لسنة 2021 بتشكيل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون 194 لسنة 2020.

ونص القرار على أن يُشكل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في المادة 48 من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري، على أن يضم المجلس من الأعضاء بحكم وظائفهم كلاً من محافظ البنك، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، ونائبا محافظ البنك المركزي المصري ونائب وزير المالية للسياسات المالية.

كما نص القرار على أن يضم المجلس من الأعضاء ذوي الخبرة كلاً من د. أشرف العربي، محمد الإتربي، ود.حسين عيسى.

ووفقاً للقرار فإن المجلس يختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، ويرفع تقريراً سنوياً عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.

كما ينص القرار على أن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشره وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم ممثل للبنك المركزي وآخر للحكومة، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء المجلس.

وأضاف القرار أن يكون للمجلس التنسيقي أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قراراً من رئيس المجلس، وتتولى الأمانة الفنية إعداد جدول أعمال المجلس ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات ومتابعة تنفيذها.

كما نص القرار على أن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 2015بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي المنصوص عليه فى المادة (5) من القانون السابق للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.