أردوغان يرفع الحد الأدني للأجور في تركيا 50% لمواجهة انهيار…

العربية نت _ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن أنه سينفذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة لوقف انهيار الليرة التركية.

وقرر أردوغان رفع الحد الأدني للأجور في تركيا بنحو 50%.

من ناحية أخرى، خفض البنك المركزي المصري التركي أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي، اليوم الخميس.

وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي (الريبو لأسبوع واحد)، بنحو 100 نقطة أساس إلى 14%.

وقام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي، في الوقت الذي قامت به بعض البنوك المركزية المماثلة بزيادة أسعار الفائدة للحد من زيادة معدلات التضخم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العملة التركية المزيد من التراجع.

وهبطت الليرة التركية في تعاملات اليوم الخميس مجددا إلى مستوى تاريخي لتسجل 15.20مقابل الدولار، في أول رد فعل بعد إشارات الفيدرالي الأميركي باتجاهه لرفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية.

تراجعات اليوم تأتي بعد هبوط بنحو 2.8% مقابل الدولار أمس الأربعاء متأثرة بخفض أسعار الفائدة المحلية الذي كان متوقعا.

وتراجعت الليرة إلى 15.20 مقابل العملة الأميركية بحلول الساعة 7:10 بتوقيت غرينتش، متخطية مستواها القياسي المنخفض البالغ 14.99 الذي هوت إليه يوم الاثنين الماضي، وموسعة خسائرها منذ نهاية العام الماضي إلى أكثر من 50%.