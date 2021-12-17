طلبات إعانة البطالة الأمريكية تخالف التوقعات وترتفع إلى 206…

وكالات _ سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي بعد أن سجلت في السابق أدنى مستوى لها منذ عام 1969، حسبما أفادت وزارة العمل يوم الخميس.

وبلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر نحو 206 ألف طلب، أعلى من تقديرات داو جونز البالغة 195 ألف طلب.

وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي الطلبات الأسبوعية، إلا أن المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، والذي يحد من التقلب في الأرقام بلغ 203,750، وهو أدنى مستوى منذ 15 نوفمبر 1969، وفقًا للأرقام الحكومية.

وتأتي البيانات بعد يوم من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيكثف المعدل الذي يسحب به الدعم الاقتصادي.

وقال الفيدرالي إنه سيعزز تقليص مشترياته من الأصول حيث سيشتري 60 مليار دولار شهريًا من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وإلى جانب هذا التقليل التدريجي، قال مسؤولو الفيدرالي إنهم يتوقعون البدء في رفع أسعار الفائدة في عام 2022، مع احتمال زيادات قدرها 0.25 نقطة مئوية