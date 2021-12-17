طيران الإمارات تتسلم آخر طائرة إيه 380 من إنتاج مجموعة…

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فرانس برس _ أعلنت شركة طيران الإمارات أنها تسلمت آخر طائرة “ايه 380” من إنتاج إيرباص ما يشكل نهاية مرحلة لمجموعة صناعة الطيران الأوروبية التي شكل هذا الطراز من الطائرات فشلا تجاريا لها.
وقالت الشركة وهي أكبر مستخدم لهذا الطراز من الطائرات العملاقة في العالم، في بيان إنها تسملت الطائرة الـ123 من طراز إيه 380 في اسطولها.
وكانت مجموعة “إيرباص” التي صنعت ما مجموعه 251 طائرة من هذا الطراز منذ العام 2000 أعلنت التوقف عن انتاجها في 2019.
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