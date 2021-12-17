أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 10% وترتفع إلى أكثر من 1700…

سبوتنيك نيوز _ واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الخميس، ارتفاعها متجاوزة نسبة بنحو 10 في المئة، ليبلغ السعر لكل ألف متر مكعب أكثر من 1700 ألف دولار، وبحسب بيانات التداول في بورصة لندن “آي سي إي فيوتشرز”.

وتجاوزت تكلفة العقود الآجلة للغاز، بحسب مؤشر “تي تي إف” الهولندي، عند افتتاح التداول 1540 دولارا لكل ألف متر مكعب، عقب انخفاض الأسعار بوجه عام عند بداية التداول، حيث بلغ الحد الأدنى 1450 دولاراً، إلا أن الأسعار عادت للارتفاع في نهاية التداول.

واعتبارا من الساعة 19:15 بتوقيت موسكو، بلغ السعر 1650 دولاراً لكل ألف متر مكعب؛ وقبل ذلك بدقائق وصل السعر إلى 1700 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، بزيادة قدرها 10 في المئة.

وهناك توقع بأن يكون ارتفاع الأسعار، اليوم، في 16 ديسمبر، مرتبطا بتصريحات رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، يوخن هوهمان، بأن القرار بشأن “التيار الشمالي-2″، لن يتم اتخاذه على الأرجح، في النصف الأول من عام 2022.