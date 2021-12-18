مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع بعد ضخ روسيا الوقود في خطوط…

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بلومبرج _ انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بصورة حادة من قرب مستوى قياسي لها بعد أن ضخت روسيا الوقود للمنطقة في اللحظة الأخيرة.

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وتراجعت العقود الآجلة الهولندية للغاز الشهر المقبل بنسبة كبيرة بلغت 16%، بعد تحرك من جانب روسيا لتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات التي هدأت بالفعل جراء توقعات بوصول المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال للقارة.

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كما تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن موجة البرد بدءا من الأسبوع المقبل لن تستمر طويلا كما كان متوقعا من قبل.

ومع ذلك، يتجه السوق لتسجيل أطول مسيرة من المكاسب الأسبوعية منذ يوليو، عندما كانت مستويات المخزونات عند أدنى مستوياتها على الإطلاق في ذلك الوقت من العام، ما ينبئ بفصل شتاء قاس مع المزيد من التقلبات المقبلة.

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ولا يزال متعاملون غير متأكدين مما ستكون عليه استراتيجية التوريد الروسية، في ضوء زيادة حدة التوتر السياسي مع الغرب بشأن أوكرانيا.

وحجزت شركة جازبروم الروسية العملاقة للنفط والغاز نحو 30% من سعة خط الأنابيب لتسليم الغاز من روسيا باتجاه ألمانيا عبر بولندا في مزادات سعة خطوط الأنابيب الليلة الماضية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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