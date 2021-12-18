وزيرة التجارة تترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة…

ترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة الاجتماع الاول لمجلس ادارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بعد اعادة تشكيله وذلك بحضور المهندس محمد انور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة واعضاء مجلس الادارة الجدد حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاعات الصناعية والتعدينية والخدمية ومشروعات البنية الاساسية.

نيفين جامع: حريصون على تعزيز دور الجهاز في تقديم المزيد من الخدمات الاستشارية والهندسية لتنمية قطاعات الصناعة والبنية التحتية والخدمات وتنفيذ المشروعات القومية

واكدت الوزيرة اهمية الهيئة باعتبارها احدى الجهات التابعة للوزارة والتي تسهم في تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية وتنفيذ وادراة مشروعات التشييد العمراني والصناعي والتنموي ومشروعات البنية الاساسية، مشيرة الى حرص الوزارة على تعزيز دور الجهاز في تعزيز منظومة التنمية الاقتصادية بالاقتصاد القومي والاستفادة من الطاقات والمقومات الكبيرة للهيئة.

وقد استعرض المهندس محمد انور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية اهم الخدمات والانشطة التي يقوم بها الجهاز والتي تتضمن تقديم الاستشارات والدراسات والخدمات الهندسية للمشروعات والاشراف على تنفيذها وادراة برامج التمويل وخطط تنفيذ المشروعات بالاضافة الى انشاء مشروعات التجمعات الصناعية فضلا عن تنفيذ مشروعات تنقية المياة ومعالجة مياة الصرف الصحي والصناعي وانشاء مشروعات البنية الاساسية للمياة والكهرباء والطرق والصرف.

واضاف انور ان خدمات الهيئة تتضمن ايضاً انشاء المناطق الصناعية والمدن الصناعية المتخصصة والمؤانئ وادارة وتشغيل وصيانة محطات المياة بالاضافة الى مشروعات الصناعات الثقيلة والتعدينية.

وقد وافق مجلس الادارة على عدد من الموضوعات المعروضة تضمنت الموافقة على تعديل مقابل خدمات الشحن والتفريغ بميناء سفاجا بما يتناسب مع الاسعار الاعتبارية والحالية وكذا الموافقة على تعديل مقابل خدمات امداد الشركات العاملة بالميناء بالطاقة الكهربائية بالاضافة الى الموافقة على اعداد دراسة شاملة بشأن تقديم الخدمات الطبية المقدمة لموظفي الهيئة.

جدير بالذكر انه صدر مؤخرا قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري باعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لمدة 3 سنوات برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعضوية مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة، وأحد مستشاري مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ( مقرراً للمجلس ) الى جانب ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والمالية والبترول والثروة المعدنية والبيئة بالاضافة الى ممثل عن الاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء ورئيس قسم الهندسة الانشائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة وممثل من ذوي الخبرة.