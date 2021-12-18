التموين: إتاحة قواعد بيانات العلامات التجارية على موقع…

إسلام سالم _ نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين في إتاحة قواعد بيانات العلامات التجارية لدى الجهاز على الموقع الخاص بالاتحاد الأوروبي، وأصبحت تحتوى أداة البحث‪ (TMView) ‬ الآن علي بيانات 76 مكتب من مكاتب الملكية الفكرية علي مستوي دول العالم المختلفة بما فيهم مصر ويمكن الوصول الآن لبيانات أكثر من 102.7 مليون علامة تجارية من خلال موقع الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إتاحة بيانات العلامات التجارية لدى الجهاز على موقع الاتحاد الأوروبي، سيشجع المستثمرين الأجانب على حماية علاماتهم التجارية والحفاظ علي استثماراتهم في مصر من خلال التسجيل بالجهاز، لافتا إلى وجود شفافية مطلقة في اتاحة العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز.

وأوضح أن مصر تعد عضوا فاعلا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشددا أن قواعد البيانات ستكون متاحة لدى الدول أعضاء الاتحاد الأوربي، مما يتيح خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية، الأمر الذى من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية الأخري في الدول الأعضاء.

تلقي 320 طلب تسجيل علامة تجارية يوميا .. وإجمالي العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 520 ألف علامة

ونوه أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية التى يتلقاها الجهاز يوميا تقترب من 320 علامة، كما أن إجمالي العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 520 ألف علامة تجارية، مؤكدا أن 20% من إجمالي ما تم تسجيله من علامات تجارية منذ إنشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال الثلاثة سنوات الماضية.

ويأتي إتاحة قواعد بيانات العلامات التجارية على موقع الاتحاد الأوروبي نتيجة ثمرة جهود حقيقة وحثيثة من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية والاتحاد الأوروبي ومكتب الملكية الفكرية بالاتحاد الأوروبي‪ EUIPO ‬ لتطوير الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الفترة الماضية.

ويعد تسجيل العلامات التجارية جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، كما تمثل العلامة التجارية والتصميم أو النموذج الصناعى جزءاً رئيسياً من النشاط التجاري، ومن خلالها يتم معرفة هوية المنتج أو طبيعه الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل او التدليس التجاري.