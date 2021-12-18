لاند مارك 99 تقيم سوقا للذهب في محافظة الشرقية باستثمارات…

دوت الخليج – أعلنت شركة ناينتي ناين للتطوير العقاري، المطور التجاري للمنطقة التجارية اللوجستية والخدمية 99 landmark بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، عن إقامة سوق للذهب داخل المنطقة باستثمارات قيمتها 500 مليون جنيه.

وقالت الشركة، في بيان، إن المهندس علاء شوقي، رئيس مجلس إدارة ناينتي ناين للتطوير العقاري، وقع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالشرقية برئاسة أسامة سلطان والأمين العام للغرفة، وائل عنان، والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور وديع أنطوان، لتشجيع أعضاء الشعبة العامة على الانضمام لسوق الذهب.

وتقام المنطقة التجارية اللوجستية والخدمية 99 landmark على مساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة الزقازيق، بتكلفة مبدئية مليار جنيه، بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الشرقية، وتضطلع شركة ناينتي ناين للتطوير العقاري بدور المطور التجاري للمشروع.

وقال المهندس علاء شوقي إن سوق الذهب ستضم 50 محلا تجاريًا لبيع الذهب بالإضافة إلي 10 ورش لتصنيع المشغولات الذهبية، وهى السوق الأولى من نوعها في مجال تجارة وصناعة المجوهرات بالزقازيق.

وأضاف شوقي أن سوق الذهب خصصت لها مساحة مستقلة داخل المول، موضحا أنه تم تصميم تلك المساحة لتناسب جميع أنشطة تجار الذهب وسلاسل العلامات التجارية في مجال صناعة المجوهرات.