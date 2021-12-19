وزير الطيران: عمليات تطهير وتعقيم موسعة بالمطارات لمواجهة…

دوت الخليج – شهد مطار القاهرة الدولي، والمطارات المصرية كافة، اليوم تكثيفا للإجراءات الاحترازية والوقائية إلى جانب عمليات تطهير وتعقيم موسعة شملت مداخل ومخارج مطار القاهرة الدولي وصالات السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب وأماكن الانتظار والاستراحات والسلالم المتحركة والمصاعد ووسائل النقل داخل المطار وبوابات الصعود إلى الطائرات بالإضافة المكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين.

وبحسب بيان لوزارة الطيران المدني، فإن تلك الإجراءات تأتي فى ضوء توجيهات الوزير محمد منار بضرورة متابعة المستجدات الصحية الخاصة بفيروس كورونا والمتحور الجديد (أوميكرون).

وأشار البيان إلى تشديد الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الركاب والعاملين بالمطار وضرورة ارتداء الكمامات طوال تواجد الركاب والعاملين بالمطارات والتباعد الاجتماعي وتوفير المطهرات بجميع صالات السفر والوصول.

كما نوه إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران قبل وبعد كل رحلة.

ووجه وزير الطيران بضرورة التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان وسلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة والمطارات المصرية كافة مع تطبيق جميع الإجراءات الصحية والفحص لجميع الركاب من مختلف دول العالم وخاصة القادمين من الدول التي انتشر بها متحور أوميكرون بكل صرامة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع الركاب فى السفر والوصول عبر الكاميرات الحرارية.

كما وجه بمتابعة غرفة الأزمات الموقف أولا بأول على مدار 24 ساعه لمتابعة أية مستجدات بالإضافة إلى التشديد على الالتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية بجميع المطارات المصرية.