مصر تشارك في اجتماعات الشراكة التركية الإفريقية بإسطنبول

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أ ش أ – شارك السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، في اجتماعات الشراكة التركية الإفريقية التي عقدت في مدينة إسطنبول.
وذكرت وزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم السبت، أن نائب وزير الخارجية، أشار في كلمته خلال الاجتماعات إلى الحرص على أن تساهم شراكات الاتحاد الإفريقي مع دول وتجمعات إقليمية أخرى في دعم جهود الدول الإفريقية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والتكامل الإقليمي.
كما استعرض مجالات التعاون الثنائي بين مصر وتركيا وخاصةً التبادل التجاري والاستثمارات والسياحة.
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