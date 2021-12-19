مال وأعمال

هولندا تفرض حجرا صحيا مشددا لكبح متحور أوميكرون

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وكالات – أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، فرض حجر صحي صارم في البلاد، لمنع متغير أوميكرون من الانتشار وتأجيج الجائحة.

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وقال روتي في مؤتمر صحفي: “أقف هنا الليلة بحزن. وبعبارة واحدة، سنفرض الإغلاق في هولندا اعتبارا من غد الأحد”.

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وأضاف: “هولندا مجبرة على الإغلاق مجددا. هذا ضروري على خلفية الموجة الجديدة من متحور “أوميكرون”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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