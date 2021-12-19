إكسترا السعودية تستهدف حصة سوقية في مصر بنحو 10% خلال العقد…

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سي ان بي سي _ قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسترا السعودية محمد جلال لـCNBC عربية، إن التوسع في مصر جاء من منطلق حجم السوق الكبير موضحا أن حجم السوق المصري يبلغ نحو 25 مليار ريال.
وأفاد جلال بأن التوسع في مصر سيتم تمويله بالكامل من موارد النقد بالشركة مؤكدا على أن الشركة تستهدف حصة سوقية في مصر بنحو 10% خلال العقد المقبل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ”إكسترا” السعودية أنه من الوارد مراجعة حجم الاستثمارات بالزيادة في مصر إذا اقتضت الحاجة، موضحا أن نسبة الدين إلى الملكية المستهدفة لدى الشركة في أي تمويلات 1:1.
ولدى سؤاله عن التوسعات الجديدة أجاب جلال أن التوسعات الجديدة ستكون في السعودية وعمان خلال العام المقبل مضيفا أن أزمة سلاسل التوريد ألقت بظلالها على زيادة تكاليف العمليات.
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