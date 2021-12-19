مال وأعمال

إكسترا السعودية تستهدف حصة سوقية في مصر بنحو 10% خلال العقد…

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سي ان بي سي _ قال الرئيس التنفيذي لشركة إكسترا السعودية محمد جلال لـCNBC عربية، إن التوسع في مصر جاء من منطلق حجم السوق الكبير موضحا أن حجم السوق المصري يبلغ نحو 25 مليار ريال.

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وأفاد جلال بأن التوسع في مصر سيتم تمويله بالكامل من موارد النقد بالشركة مؤكدا على أن الشركة تستهدف حصة سوقية في مصر بنحو 10% خلال العقد المقبل.

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وأضاف الرئيس التنفيذي لـ”إكسترا” السعودية أنه من الوارد مراجعة حجم الاستثمارات بالزيادة في مصر إذا اقتضت الحاجة، موضحا أن نسبة الدين إلى الملكية المستهدفة لدى الشركة في أي تمويلات 1:1.

ولدى سؤاله عن التوسعات الجديدة أجاب جلال أن التوسعات الجديدة ستكون في السعودية وعمان خلال العام المقبل مضيفا أن أزمة سلاسل التوريد ألقت بظلالها على زيادة تكاليف العمليات.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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