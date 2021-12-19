الإمارات تؤكد على تطبيق نظام العمل الجديد في الأسبوع الأول…

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العربية نت _ أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات تعميماً بشأن إجازة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 في الحكومة الاتحادية، بحيث تكون يوم السبت الموافق 1 يناير 2022.
وذكرت الهيئة أنه سيستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية.
وأكدت الهيئة أنه سيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي اعتباراً من 1 يناير 2022، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
كانت حكومة الإمارات قد أعلنت في الأسبوع الأول من ديسمبر 2021، عن النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.
وذكرت الحكومة أن العطلة الأسبوعية ستكون يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.
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