السياحة تبحث زيادة الفدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية حول…

دوت الخليج – عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماعا بالمتحف المصري الكبير، مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة؛ لمناقشة زيادة الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية بالمحافظة، وخاصة تلك الموجودة بالمنطقة المحيطة بالمتحف ومدينة 6 أكتوبر؛ “استعدادا لاستقبال ضيوف مصر الذين سيأتون خصيصا لزيارة المتحف سواء في أثناء احتفالية افتتاحه أو ما بعد ذلك”.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، فإن الاجتماع يأتي في إطار حرص الوزارة على زيادة الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية بالمنطقة المحيطة بالمتحف، ما يأتي اتساقا مع ما اضطلعت به الدولة المصرية من تطوير للبنية التحتية من رفع كفاءة الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وإنشاء محاور ربط طرق جديدة تربط المتحف بالمقاصد السياحية الأخرى في القاهرة مثل القلعة والقاهرة التاريخية وغيرها من المناطق السياحية، بالإضافة إلى تطوير مطار سفنكس.

حضر الاجتماع: اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وعبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعدد من أصحاب ومديري المنشآت الفندقية بمحافظة الجيزة.