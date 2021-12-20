تعطيل الدراسة في مدارس القاهرة والجيزة غدا لسوء الأحوال…

دوت الخليج – أعلنت محافظتا القاهرة والجيزة تعطيل الدراسة بجميع المدارس، غدًا الإثنين؛ نظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة بيانا مقتضبًا جاء فيه أن اللواء خالد عبد العال قرر “تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية”.

وأصدرت محافظة الجيزة بيانا صحفيا جاء فيه أن اللواء أحمد راشد “قرر تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع المدارس نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية”.

وكان عدد من المحافظات، ومنها الإسكندرية ودمياط، أعلن تعطيل الدراسة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.