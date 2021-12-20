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إيطاليا تسجل 97 وفاة و24259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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– أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا أنها سجلت 97 وفاة بكورونا يوم الأحد مقابل 123 وفاة السبت، وأن حصيلة الإصابات اليومية تراجعت إلى 24259 من 28064 في اليوم السابق.

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وسجلت إيطاليا 135641 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ انتشار الجائحة في فبراير 2020، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

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وبلغ إجمالي الإصابات 5.389 مليون حتى الآن.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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