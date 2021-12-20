مدبولي يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال امتحانات…

دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وتابع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، جهود الوزارة للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

واستعرض وزير التربية والتعليم نتائج مشاركته في مؤتمر قمة RewirEd Summit وإطلاق مؤشر المعرفة العالمي، الذي عقد في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، في إكسبو 2020 دبي.

وشارك شوفي في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات المؤتمر تحدث خلالها عن تجربة التعليم في مصر، والابتكارات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أنظمة التعليم، والرؤية المستقبلية لمصر خصوصًا من ناحية اكتساب الطلاب المهارات التي تساهم في جاهزيتهم لسوق العمل.

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن مصر حصلت على المركز 53 في مؤشر المعرفة العالمي، على مستوى 154 للعام الحالي، لتقفز 19 مركزًا مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن مصر احتلت المركز 106 في التعليم قبل الجامعي في عام 2017 والآن تحتل المركز 72، كما تقدمت من المركز 113 في التعليم التقني والتدريب المهني في عام 2017 إلى المركز 68 خلال العام الجاري.

وقال الوزير إنه سيتم تشغيل 100 مدرسة للعمل بنظام “التوكاتسو” القائم عليه نظام المدارس اليابانية، ضمن منحة مقدمة من “الجايكا” اليابانية، وذلك في عدد من القرى التي يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأشار الدكتور طارق شوقي في هذا الصدد إلى أنه يتم التنسيق حاليا مع هيئة الأبنية التعليمة لاختيار هذه المدارس في قرى الـ52 مركزا التي تدخل ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”.