السياحة تبحث آليات الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري في دعم…

دوت الخليج – عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري المصري، يوم الأحد؛ لمناقشة الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بدعم القطاع السياحي في رفع كفاءة المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية في مصر وتحويلها إلى منشآت صديقة للبيئة.

وناقش الاجتماع تحويل هذه المنشآت بجميع أنواعها إلى منشآت صديقة للبيئة، والبدء في تطبيق ذلك في مدينة شرم الشيخ كمرحلة أولى وتحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة، وكذلك تحويل المركبات المرخصة سياحيا بأنواعها المختلفة التي تعمل داخل المدينة إلى مركبات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء ولا سيما بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27” خلال العام القادم بمدينة شرم الشيخ.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستفادة من هذه المبادرات في الانتهاء من المشروعات السياحية المتعثرة في شرم الشيخ، إلى جانب الاستفادة أيضا منها في زيادة ورفع كفاءة الطاقة الفندقية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

حضر الاجتماع: نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من أعضاء لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وبعض ممثلي المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ، وعدد من قيادات الوزارة والبنك المركزي المصري والبنوك الوطنية.