رئيس الوزراء يشهد افتتاح توسعات جديدة لشركة فليكس بي فيلمز…

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، جولته، اليوم، في عدد من المصانع والشركات المقامة في المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، بزيارة شركة “فليكس بي فيلمز مصر”، يرافقه نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقام رئيس الوزراء بجولة فى أرجاء شركة “فليكس بي فيلمز مصر”، مستمعا إلى شرح حول الشركة ونشاطها، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة تعتبر إحدى شركات مجموعة “Uflex” الهندية العالمية، وتأسست منذ عام 2009 بالمنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بالسادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مساحة 106 آلاف م2، وتعمل في مجال تصنيع البلاستيك المرن للتغليف والتعبئة من مادة البوليستر والبروبلين والكاست بروبلين.

الاستعانة بأحدث التكنولوجيا الألمانية بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار..والشركة تعتزم وضع حجر الأساس لمشروع جديد بتكلفة استثمارية 30 مليون دولار

وشهد رئيس الوزراء افتتاح الشركة لتوسعاتها الجديدة في مصر، والتى تتمثل في خط إنتاج جديد يعد هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج وتصدير مواد التغليف والتعبئة High Barrier Films البلاستيكية، من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيا الألمانية بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، وتمت الإشارة إلى أن الشركة تعتزم وضع حجر الأساس لمشروع جديد يتمثل في إقامة مصنع للكيماويات بتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليون دولار.

كما أشار مسئولو الشركة إلى أن شركة “فليكس بي فيلمز مصر”، تعتبر الأولى والوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة في الانتاج المتكامل لهذا النشاط، ويبلغ حجم الاستثمارات 200 مليون دولار، ويصل حجم إنتاجها إلى 125 ألف طن سنويا، وأنه يتم تصدير أكثر من 60% من الإنتاج لأكثر من 60 دولة بعائد يبلغ 190 مليون دولار سنويا، كما توفر الشركة 2150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.