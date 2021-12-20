2.7 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك السخنة في…

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى، أفرجت عن مشمول 4 آلاف و855 شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر نوفمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات، خلال شهر نوفمبر الماضي.

أضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 747 مليونا و97 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات حوالى مليار و975 مليونا و858 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، بتصدير مشمول 1351 بيانا جمركيا «صادر» بمختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت مليارا و225 مليونا و900 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 4 ملايين و82 ألف جنيه.

أشار التقرير، إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر نوفمبر الماضى بلغت نحو 2 مليار و722 مليونا و955 ألف جنيه.