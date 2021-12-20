تأجيل منتدى دافوس الاقتصادي العالمي المقرر في يناير إلى…

وكالات _ أرجئ منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي كان مقررا عقده في الفترة من 17 إلى 21 يناير في دافوس السويسرية بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا، كما أعلن المنظمون في بيان.

وأوضح المنظمون أن الاجتماع الذي يجمع رجال أعمال وسياسيين ودبلوماسيين، سيعقد “في وقت مبكر من الصيف”، علما أن منتدى دافوس الاقتصادي ألغي العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وكانت شبكة سكاي نيوز البريطانية أفادت اليوم الاثنين، نقلا عن اتصالات من المنظمين إلى المندوبين، بأنه تم إلغاء المنتدى الاقتصادي العالمي الذي كان مخططاً لانعقاده في منتجع دافوس الجبلي السويسري، خلال يناير القادم.

وقال المحرر في الشبكة، مارك كلاينمان، على تويتر: “تم إلغاء اجتماع الشهر المقبل لقادة الأعمال والسياسيين العالميين في القمة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، بسبب ارتفاع إصابات متغير أوميكرون من كوفيد-19، كما أخبر المنظمون اليوم المندوبين”.